Иран заявил, что ВС страны сбили таинственную противобункерную ракету США

Иранские военные заявили, что сбили некую «противобункерную ракету». Об этом информирует государственное телевидение исламской республики.
Сообщается, что речь идёт об американском боеприпасе, который был перехвачен иранскими силами ПВО над городом Ленде на юго-западе страны. При этом в сообщении не конкретизируется, какая именно разновидность оружия названа «противобункерной ракетой».
Ранее сообщалось, что 2 марта Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом. Пилоты успели катапультироваться.
После этого иранские силы ликвидировали еще один американский истребитель. В небе уничтожен военный самолет F-15, это произошло 4 марта, утверждают иранские СМИ.
Тем временем Иран нанес удар по отделениям американского Citibank в Дубае и Манаме в ответ на атаку США и Израиля по банкам в Тегеране. Иранский генерал Наини указал, что все отделения американских банков на Ближнем Востоке могут стать законной целью КСИР.