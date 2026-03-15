Иран заявил, что ВС страны сбили таинственную противобункерную ракету США

Тем временем Иран нанес удар по отделениям американского Citibank в Дубае и Манаме в ответ на атаку США и Израиля по банкам в Тегеране. Иранский генерал Наини указал, что все отделения американских банков на Ближнем Востоке могут стать законной целью КСИР.