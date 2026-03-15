Лариса Долина призвала молодых артистов игнорировать хейт и жить творчеством

Народная артистка России Лариса Долина в субботу, 14 марта, заявила, что не обращает внимания на негативные комментарии в свой адрес, и посоветовала молодым коллегам не реагировать на хейтеров.
По мнению Долиной, критика и негатив всегда сопровождают публичных людей, поэтому главное — сосредоточиться на себе и своем творчестве. Она посоветовала просто жить своей жизнью, заниматься тем, что близко, и напомнила, что хейт был, есть и будет всегда. Певица также подчеркнула важность уверенности и призвала продолжать любимое дело, несмотря на негатив.
— Хейт — это неотъемлемая часть нашей жизни, особенно для публичных людей. Я бы вообще забыла про них. Я не реагирую, никогда не реагировала и никогда не отвечала, потому что они (хейтеры —прим. «ВМ») только этого и ждут, — поделилась певица в беседе с «НЬЮМ ТАСС».
Ранее директор певицы Сергей Пудовкин призвал прекратить травлю и проявить сочувствие, подчеркнув, что Долина потерял все свои накопления и в такой ситуации мог оказаться каждый. Он отметил, что к Ларисе Долиной проявляется «болезненный интерес», связанный с квартирным вопросом.
Певица призналась, что сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилплощади после скандала с квартирой в Хамовниках. Об этом она рассказала журналистам после концерта в Подмосковье, который прошел в воскресенье, 1 февраля. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали кошки. Артистка беспокоится, что питомцам тяжело даются переезды, но выбора не остается.