Матч «Рубин» — «Локомотив» и еще две игры завершат программу 21-го тура РПЛ

Первая игра дня состоится в Самаре, где тольяттинский «Акрон» примет грозненский «Ахмат». Матч начнется в 14:00 мск. В первой части сезона команды встречались в Грозном, тогда победу со счетом 3:0 одержал «Ахмат». В турнирной таблице чемпионата грозненцы располагаются на 9-й строчке, на счету команды 26 очков. Тольяттинская команда с 21 очком занимает 11-е место.
Во втором матче «Пари НН», занимающий 15-е место в РПЛ с 17 очками, на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые находятся на 13-м месте с 20 очками. Встреча начнется в 16:30 мск. В первом круге «Крылья Советов» одержали домашнюю победу со счетом 2:0. По итогам сезона в Лигу Пари (Первую лигу) напрямую вылетят 15-я и 16-я команды РПЛ, а 13-я и 14-я сыграют в стыковых матчах за право принять участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата страны с 4-м и 3-м клубами Первой лиги соответственно.
Заключительная игра тура пройдет в Казани, где «Рубин» примет московский «Локомотив». Матч начнется в 19:00 мск. «Локомотив» находится на 3-м месте в таблице РПЛ, набрав 41 очко. Красно-зеленые на 5 очков отстают лидирующего «Краснодара», на 4 — от петербургского «Зенита». «Рубин» с 26 очками располагается на 8-й позиции. Матч первой части чемпионата России между командами завершился победой железнодорожников со счетом 1:0.
Программа 21-го тура РПЛ стартовала в пятницу матчем в Махачкале, где местное «Динамо» обыграло «Оренбург» со счетом 1:0. В субботу «Краснодар» в гостях одержал победу над «Сочи» (2:1), «Зенит» дома оказался сильнее московского «Спартака», столичное «Динамо» на выезде переиграло «Ростов», калининградская «Балтика» на своем поле добилась успеха в матче с московским ЦСКА (1:0).