В США раскритиковали Трампа за просчет по Ирану: «Регион в огне»

Сенатор Мерфи: США потеряли контроль над операцией против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Крис Мерфи обвинил администрацию Дональда Трампа в грубом просчете относительно сил Ирана и потере контроля над операцией против него.

«Сейчас совершенно очевидно, что Трамп утратил контроль над этим конфликтом. Он грубо просчитался в оценках возможностей Ирана по принятию ответных мер. Регион в огне», — написал он в соцсети Х, ссылаясь на данные с закрытых брифингов.

Политик заявил, что у Трампа нет четкого плана по завершению конфликта, который, напротив, рискует расшириться. Он также предупредил, что начало наземной операции со стороны США приведет к многотысячным потерям среди военнослужащих.

По информации Financial Times, конфликт вокруг Ирана может привести к глобальному кризису продовольствия.

Ранее МИД Ирана обвинил Вашингтон в искажении своей позиции по итогам переговоров в Женеве 26 февраля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше