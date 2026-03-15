Головин забил за «Монако» во втором матче чемпионата Франции подряд

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин забил гол в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции против «Бреста».
Российский полузащитник отличился на 78-й минуте встречи. «Монако» одержал победу со счетом 2:0.
Для Головина это четвертый забитый мяч в нынешнем сезоне чемпионата Франции, в предыдущем туре он отличился в матче против ПСЖ, поразив ворота Матвея Сафонова. Также на счету полузащитника пять голевых передач в 19 играх турнира.
Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с 2018 года и провел за клуб 200-й матч в чемпионате Франции. За это время полузащитник забил 35 голов и отдал 38 передач в играх национального первенства. Головин попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи в марте против команд Мали и Никарагуа.
«Монако» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 43 очка. «Брест» идет 10-м, имея в активе 36 очков. В следующем туре «Монако» 22 марта в гостях сыграет с «Лионом», а «Брест» днем ранее на выезде встретится с «Осером».