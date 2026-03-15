Головин забил за «Монако» во втором матче чемпионата Франции подряд

Головину 29 лет, он выступает за «Монако» с 2018 года и провел за клуб 200-й матч в чемпионате Франции. За это время полузащитник забил 35 голов и отдал 38 передач в играх национального первенства. Головин попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи в марте против команд Мали и Никарагуа.