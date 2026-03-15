Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на полёты

В столичном аэропорту Внуково сняли временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщили в Росавиации.

По данным регулятора, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме после введённых ранее мер безопасности. Ограничения были связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов.

«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее Life.ru писал, что столичный регион пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО Минобороны вечером 14 марта сбили ещё 15 дронов, летевших к городу, а позже уничтожили ещё три. По данным Минобороны, всего за сутки над Москвой перехватили 65 беспилотников, на местах падения их обломков работали экстренные службы.

