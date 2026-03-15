В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на полёты

По данным регулятора, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме после введённых ранее мер безопасности. Ограничения были связаны с необходимостью обеспечить безопасность полётов.
«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации.
Ранее Life.ru писал, что столичный регион пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО Минобороны вечером 14 марта сбили ещё 15 дронов, летевших к городу, а позже уничтожили ещё три. По данным Минобороны, всего за сутки над Москвой перехватили 65 беспилотников, на местах падения их обломков работали экстренные службы.
