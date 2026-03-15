Боец ВС РФ отбил опорный пункт и эвакуировал раненого сослуживца

Российский военнослужащий Альвидас Лауниконис ликвидировал двух боевиков Вооружённых сил Украины, не дав им занять опорный пункт, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, старший сержант Лауниконис эвакуировал раненого сослуживца и спас ему жизнь. В ведомстве уточнили, что он действовал в составе мотострелкового подразделения, удерживая опорный пункт, захваченный у украинских войск. ВСУ попытались вернуть утраченные позиции и атаковали штурмовиков РФ.
«Альвидас Лауниконис своевременно выявил выдвижение националистов, занял выгодную позицию и вступил в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнём из стрелкового вооружения уничтожил двух военнослужащих ВСУ, не дав им возможность прорваться с фланга», — говорится в сообщении.
Военнослужащий оказал медицинскую помощь сослуживцу, получившему ранения, и эвакуировал его в безопасное место.
«Грамотные и профессиональные действия старшего сержанта Альвидаса Лауникониса позволили российской штурмовой группе отразить атаку украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, не допустив прорыва противника на важном направлении, а также спасти жизнь своему сослуживцу», — заявили в МО.
В ведомстве рассказали о российском военнослужащем Александре Васинском. Группа подвоза мотострелкового подразделения под командованием рядового доставляла боеприпасы имущества и продукты на линию соприкосновения.
«На пути следования Александр Васинский выявил пару приближающихся FPV-дронов противника. Моментально среагировав и отдав команду водителю укрыть технику в ближайшей лесополосе, он организовал оборону автомобильной техники. Не дожидаясь атаки вражеских дронов, Александр прицельным огнём из штатного стрелкового оружия уничтожил один из них. Второй FPV-дрон был сбит водителем и упал вблизи укрытия», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.