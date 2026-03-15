Боец ВС РФ отбил опорный пункт и эвакуировал раненого сослуживца

«На пути следования Александр Васинский выявил пару приближающихся FPV-дронов противника. Моментально среагировав и отдав команду водителю укрыть технику в ближайшей лесополосе, он организовал оборону автомобильной техники. Не дожидаясь атаки вражеских дронов, Александр прицельным огнём из штатного стрелкового оружия уничтожил один из них. Второй FPV-дрон был сбит водителем и упал вблизи укрытия», — сказано в сообщении.