Сделайте это сами: Трамп призвал страны-получатели нефти позаботиться о восстановлении Ормузского пути

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны сами обеспечить проход коммерческих судов по этому пути.
«США измотали и полностью уничтожили Иран как с военной, экономической, так и с любой иной точки зрения, но страны, получающие нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом коридоре, а мы во многом поможем», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, подобные «командные усилия» должны привести к «гармонии, безопасности и вечному миру».
Накануне Трамп заявил, что экипажи нефтяных танкеров должны продемонстрировать что их «кишка не тонка», и без каких-либо опасений проходить через Ормузский пролив.
Также президент США обещал, что американские военные корабли вскоре начнут сопровождать суда, чтобы обеспечить их безопасный проход через Ормузский пролив.
При этом глава иранского МИД Аракчи заверил, что Ормузский пролив остается закрыт только для американских и израильских судов. Остальные корабли могут перемещаться по водному пути без каких-либо препятствий.