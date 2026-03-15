Эксперт Кузнецов рассказал, зачем человеку осваивать Марс

«Терраформирование Марса еще слишком технологически и финансово сложно, но при текущей скорости прогресса после 2050 года стоимость процесса может стать реальностью. Самый трудный вопрос здесь не технический, а экономический: зачем вообще терраформировать Марс? Если смотреть на него как на рынок жилья и расселения, экономика пока не просматривается. Но если смотреть на Марс как на лабораторию управления климатом планет, логика меняется. На Земле опасно тренироваться на радикальных климатических вмешательствах; Марс в этом смысле — удобный внешний полигон», — сказал Кузнецов.