Эксперт Кузнецов рассказал, зачем человеку осваивать Марс

МОСКВА, 15 марта /ТАСС/. Средства на колонизацию Марса человечество может найти после 2050 года, если увидит в этом способ улучшить климат Земли и повысить комфорт жизни для землян. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор венчурного фонда Digital Evolution Ventures (корпоративный фонд Росатома), футуролог Евгений Кузнецов.
«Терраформирование Марса еще слишком технологически и финансово сложно, но при текущей скорости прогресса после 2050 года стоимость процесса может стать реальностью. Самый трудный вопрос здесь не технический, а экономический: зачем вообще терраформировать Марс? Если смотреть на него как на рынок жилья и расселения, экономика пока не просматривается. Но если смотреть на Марс как на лабораторию управления климатом планет, логика меняется. На Земле опасно тренироваться на радикальных климатических вмешательствах; Марс в этом смысле — удобный внешний полигон», — сказал Кузнецов.
По словам эксперта, «точной сметы терраформирования Марса конечно пока нет».
«Но искать его бюджет можно уже не в области только космических технологий, а внутри больших контуров энергоперехода, климатических технологий, ядерной и термоядерной промышленности. В этом смысле яблони на Марсе — не побег с Земли, а пролог к превращению самой Земли в “эдем”, с обитаемыми и цветущими ландшафтами по всем основным континентам. Главное не воспринимать космос как оторванную от задач развития Земли задачу, а использовать его как пространство роста», — добавил Кузнецов.