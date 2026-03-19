Садимся на шпинат. Зелёные листья — кладезь витаминов или рекламный миф?

История шпината насчитывает около 2000 лет. Есть легенда, что он возник в Древней Персии, откуда через Непал попал в Индию и Китай как «персидский овощ». В Европе он появился благодаря сарацинам, завезшим его на Сицилию в IX веке, а к XII веку добрался до Испании. Агроном того времени Ибн аль-Авам называл шпинат не иначе как «принцем листовой зелени». В Россию он попал лишь в XVIII веке и до середины XIX века оставался пищей аристократов. Настоящий бум потребления случился в США в XX веке благодаря мультяшному герою — моряку Попаю, который «космически» силён именно из-за этой зелени. По слухам, продажи шпината выросли на треть всего за несколько лет после выхода мультфильма.