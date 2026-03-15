ЕС снял санкции с двух человек: в их числе дочь главы нефтяной компании РФ

ЕС снял санкции с дочери президента «Транснефти» и бизнесмена Трооста.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз снял санкции с двух человек. Из станционного списка ЕС пропали дочь президента «Транснефти» Майя Токарева и нидерландский бизнесмен Нильс Троост. Соответствующее уведомление опубликовано в «Официальном журнале» ЕС.

«Удаляются записи, касающиеся следующих фигурантов: 1201: Майя Николаевна Болотова (урожденная Токарева); 1870: Нильс Троост», — говорится в документе Евросоюза.

Послы 27 государств Евросоюза накануне одобрили продление на шесть месяцев санкций в отношении свыше 2,6 тысячи граждан России. Под ограничения, в числе прочих, снова попал финансист Михаил Фридман.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин заявил, что новые санкции не скажутся на экономике России. Тогда речь шла о 19-м пакете антироссийских санкций ЕС.

