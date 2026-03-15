Овечкин не смог забросить в шестом матче НХЛ подряд

Овечкин не отметился результативными действиями в матче и не сумел отличиться в шестой игре подряд. На счету Овечкина в текущем сезоне 51 очко по системе «гол + пас» (24 + 27). В регулярных чемпионатах он забросил 921 шайбу и является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место (998 шайб), уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).