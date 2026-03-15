Овечкин не смог забросить в шестом матче НХЛ подряд

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продлил безголевую серию до шести матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» дома уступил «Бостону» в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе «Вашингтона» шайбу забросили Мэтт Рой (22-я минута) и Расмус Сандин (44). У проигравших дважды отличился Чарли Макэвой (32, 51). Автором победного буллита стал Фрейзер Минтен.
Овечкин не отметился результативными действиями в матче и не сумел отличиться в шестой игре подряд. На счету Овечкина в текущем сезоне 51 очко по системе «гол + пас» (24 + 27). В регулярных чемпионатах он забросил 921 шайбу и является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место (998 шайб), уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).
«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 74 очка в 68 матчах. «Бостон» идет четвертым в Атлантическом дивизионе, имея в активе 80 очков после 66 встреч.
В следующем матче «Вашингтон» в ночь на 19 марта по московскому времени примет «Оттаву», «Бостон» двумя днями ранее в гостях встретится с «Нью-Джерси».