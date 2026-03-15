В Турции нашли мальчика, которого семь лет держали взаперти в доме без окон

В турецкой провинции Бурса полиция освободила восьмилетнего ребенка, которого его же родственники прятали от окружающего мира на протяжении семи лет. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил портал Haberler.
Как выяснили правоохранители, мальчика похитил собственный отец после ссоры с матерью и передал своим родителям. Те спрятали внука в ветхом доме, не выпуская на улицу и фактически скрывая от общества. Впоследствии отец ребенка скончался от сердечного приступа, но бабушка с дедушкой продолжали удерживать мальчика.
Ребенка обнаружили в ослабленном состоянии среди груд мусора и старой одежды. Полиция вышла на след после того, как пожилая пара перестала являться на судебные заседания. Оперативники проследили за бабушкой и нашли заброшенный дом, где годами скрывали мальчика, говорится в сообщении.
В начале февраля стало известно, что в Соединенных Штатах нашлась девушка из Чечни по имени Хэда, которую в восьмилетнем возрасте похитил родной дядя и более двух десятилетий насильно удерживал в Европе. Об этом рассказала мать девушки, Джульетта Черевханова.