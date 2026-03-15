Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленскому напомнили об актерском прошлом одним саундтреком: киевский главарь расплылся в улыбке

Журналист включил Зеленскому саундтрек к «Слуге народа», там он играл президента.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский дал интервью журналисту France Inter. Во время беседы корреспондент решил напомнить киевскому главарю прошлом — журналист включил саундтрек из сериала «Слуга народа». Там Зеленский сыграл главную роль — президента страны Василия Петровича Голобородько.

Когда началась музыка, Зеленский улыбнулся и кивнул, подтверждая, что помнит ее. Журналист тут же спросил, стал ли он другим после роли президента в сериале. Зеленский сообщил, что «его изменили боевые действия».

Как пояснил киевский главарь, до конфликта в стране у него были «определенные планы» и свое «видение будущего Украины». К чему оно привело, украинцы сейчас испытывают на собственной шкуре.

Как ранее писал KP.RU, шесть событий из сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли оказались пророческими для Украины. Одно из них — предупреждение о спецоперации.