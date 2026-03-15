Владимир Зеленский дал интервью журналисту France Inter. Во время беседы корреспондент решил напомнить киевскому главарю прошлом — журналист включил саундтрек из сериала «Слуга народа». Там Зеленский сыграл главную роль — президента страны Василия Петровича Голобородько.
Когда началась музыка, Зеленский улыбнулся и кивнул, подтверждая, что помнит ее. Журналист тут же спросил, стал ли он другим после роли президента в сериале. Зеленский сообщил, что «его изменили боевые действия».
Как пояснил киевский главарь, до конфликта в стране у него были «определенные планы» и свое «видение будущего Украины». К чему оно привело, украинцы сейчас испытывают на собственной шкуре.
