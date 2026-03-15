Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменили: в чем причина

Запланированные этапы Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии не состоятся. По данным пресс-службы Чемпионата мира, подобные изменения вызваны эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
«Хотя это было трудное решение, к сожалению, на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке», — рассказал генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.
Напомним, что «Формула-1» уже сталкивалась с отменами. Ранее этапы срывались из-за стихийных бедствий (наводнение в Имоле, 2023 год), глобальных эпидемий (COVID-19 в 2020-м) и политических изменений (Россия, 2022; Бахрейн, 2011).
Как ранее писал KP.RU, горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами РФ на закрытии Паралимпиады-2026. Сама церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет 15 марта.