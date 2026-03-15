Израильские запасы ракет-перехватчиков истощились до критического уровня

У Израиля заканчиваются ракеты-перехватчики, сообщает американское издание Semafor.
Оно ссылается на информацию, полученную от источника в Соединённых Штатах. Он уточнил, что запасы израильских ракет-перехватчиков уменьшились до «критически низкого уровня».
В материале сказано, что израильская сторона приступила к операции в Иране с небольшим арсеналом перехватчиков, так как использовала их в конфликте с иранской стороной летом 2025 года.
При этом чиновник утверждает, что в США нет проблем с ракетами-перехватчиками.
«У нас есть всё для защиты баз и служащих в регионе, а также наших интересов», — сказал он.
Источник отметил, что Соединённые Штаты предвидели ситуацию с ракетами-перехватчиками в Израиле.
По информации CBS, союзники США на Ближнем Востоке сталкиваются с дефицитом ракет-перехватчиков.
По данным CNN, на фоне конфликта с Ираном у США заканчиваются запасы ракет.
Ранее министр войны Соединённых Штатов Пит Хегсет заявил, что США не испытывают нехватки боеприпасов.