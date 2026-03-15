Головин забил четвёртый гол в сезоне и помог «Монако» обыграть «Брест»

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своём поле уверенно переиграло «Брест» — 2:0. Одним из героев встречи стал российский полузащитник Александр Головин, который на 78-й минуте установил окончательный счёт. Для него этот мяч стал четвёртым в нынешнем сезоне. Неделей ранее он уже огорчал российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова.