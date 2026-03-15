Стали известны популярные цвета автомобилей у клиентов лизинговых компаний

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Клиенты российских лизинговых компаний в зимний период чаще берут легковые автомобили в нейтральных оттенках — белых или серых, а в премиум-сегменте независимо от сезона наиболее популярные цвета — черный и белый, рассказали РИА Новости отраслевики.
По словам коммерческого директора «Флит Лизинга» Руслана Моллаева, бизнес чаще всего выбирает белые автомобили, поскольку это практичное решение.
«Такие машины проще в обслуживании, они менее требовательны к уходу и при необходимости легко брендируются. К зиме массовое обновление парков, как правило, затихает. Однако именно в этот период мы видим больше запросов на автомобили ярких цветов. Обычно это индивидуальные поставки для клиентов, которые успешно завершили год и могут позволить себе пополнить парк “имиджевыми” автомобилями — фактически машинами мечты», — рассказал топ-менеджер.
Директор дивизиона Москва-Восток ГК «Интерлизинг» Никита Осипов сообщил, что зимой покупатели отдают предпочтение белому, серому и серебристому цветам: они лучше маскируют следы реагентов и грязи, а белый и серебристый к тому же заметнее в условиях короткого светового дня.
«Летом растёт доля чёрного, синего и красного цветов: чёрный выбирают из-за статуса и эстетики в “чистый” сезон, а яркие цвета становятся эмоциональным выбором для отпуска и путешествий. … Премиум-сегмент почти всегда выбирает чёрный или белый — это вопрос ликвидности и имиджа, и сезонность здесь вторична. Коммерческие фургоны и пикапы преимущественно белые: это дёшево в покраске, универсально под брендирование и практично в обслуживании», — рассказал Осипов.
Он добавил, что внедорожники и пикапы чаще берут в тёмных и нейтральных цветах — чёрный, серый, хаки. Кроссоверы и семейные модели более «разноцветные»: белый, серебристый, синий, «где важен баланс между практичностью и эстетикой».
По словам управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова, в компании не наблюдают выраженной градации по цветам в зимний период. «В корпоративном сегменте цвет в принципе чаще определяется фирменным стилем автопарка, требованиями к ликвидности при перепродаже. Как правило, самое главное — это наличие автомобилей в нужной комплектации и сроки поставки», — заключил топ-менеджер.