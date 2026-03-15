В Китае человекоподобный робот приставал к женщине: жертва в больнице, робот в полиции

Инцидент произошел в Макао недалеко от жилого комплекса. Вечером 70-летняя женщина шла по улице, когда заметила, что за ней следует гуманоидный робот, причём механизм остановился за спиной прохожей, когда та замедлила ход. Речь идёт о модели Unitree G1. Судя по распространившемуся в сети видео, женщина испугалась и очень эмоционально отреагировала на робота, после чего его увели двое полицейских.