В Китае человекоподобный робот приставал к женщине: жертва в больнице, робот в полиции

В Китае человекоподобный робот попал в полицию за преследование женщины. Историю рассказывает издание Futurism.
Инцидент произошел в Макао недалеко от жилого комплекса. Вечером 70-летняя женщина шла по улице, когда заметила, что за ней следует гуманоидный робот, причём механизм остановился за спиной прохожей, когда та замедлила ход. Речь идёт о модели Unitree G1. Судя по распространившемуся в сети видео, женщина испугалась и очень эмоционально отреагировала на робота, после чего его увели двое полицейских.
Робота, которого местный образовательный центр использовал для промоактивностей, ввернули оператору. Сообщается, что женщина попала в больницу из-за участившегося сердцебиения и ухудшения самочувствия. Также сообщается, что она отказалась подавать жалобу на механического «преследователя».
О самых ярких эпизодах столкновений роботов и людей читайте здесь на KP.RU.
Тем временем в ООН задумались на тему новых правил, которые бы регулировали обращение и использование роботизированных механизмов в быту и других сферах человеческой жизнедеятельности (особенно в военной). Причиной обеспокоенности ООН стали так называемые «роботы-убийцы».
Как роботы-пылесосы шпионят за своими владельцами, читайте здесь на KP.RU.