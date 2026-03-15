В Китае человекоподобный робот приставал к женщине: жертва в больнице, робот в полиции

В Китае полиция задержала человекоподобного робота за приставание к прохожей.

Источник: Комсомольская правда

В Китае человекоподобный робот попал в полицию за преследование женщины. Историю рассказывает издание Futurism.

Инцидент произошел в Макао недалеко от жилого комплекса. Вечером 70-летняя женщина шла по улице, когда заметила, что за ней следует гуманоидный робот, причём механизм остановился за спиной прохожей, когда та замедлила ход. Речь идёт о модели Unitree G1. Судя по распространившемуся в сети видео, женщина испугалась и очень эмоционально отреагировала на робота, после чего его увели двое полицейских.

Робота, которого местный образовательный центр использовал для промоактивностей, ввернули оператору. Сообщается, что женщина попала в больницу из-за участившегося сердцебиения и ухудшения самочувствия. Также сообщается, что она отказалась подавать жалобу на механического «преследователя».

О самых ярких эпизодах столкновений роботов и людей читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в ООН задумались на тему новых правил, которые бы регулировали обращение и использование роботизированных механизмов в быту и других сферах человеческой жизнедеятельности (особенно в военной). Причиной обеспокоенности ООН стали так называемые «роботы-убийцы».

Как роботы-пылесосы шпионят за своими владельцами, читайте здесь на KP.RU.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше