Украинский Нацбанк потратил более $1 млрд из золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс гривны. Однако это не помогло, национальная валюта вновь обновила антирекорд. Данные приводит украинский экономический портал «Минфин».
Как сообщается, с 9 по 13 марта Нацбанк Украины продал более $1 млрд, но гривна продолжила резкое падение. Всего с начала года объем израсходованных резервов превысил $8,3 млрд — при этом пополнения золотовалютных запасов не производилось.
Агентство Reuters ранее сообщало, что стоимость нефть продолжила расти после отмены санкций США на топливо из РФ. Согласно биржевым данным, стоимость фьючерсов на нефть Brent достигла $100,56 за баррель.
Напомним, что с 25 февраля Нацбанк Украины выпустил 200 гривен с бандеровским лозунгом — «Слава Украине! Героям слава!»*.
* — Минюст РФ внес лозунг «Слава Украине» в перечень нацистских (запрещен в РФ).