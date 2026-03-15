Иранский дрон атаковал НПЗ в Абу-Даби, начался пожар

Иранский дрон нанес удар по НПЗ в городе Эр-Рувайс в эмирате Абу-Даби. На заводе начался пожар, идут работы по его тушению, сообщили местные власти.
«Пожар, произошедший на одном из НПЗ в Эр-Рувайсе в результате удара БПЛА, взят под контроль. В настоящий момент пожарные команды ведут работы по локализации возгорания, пострадавших нет», — передает пресс-служба Абу-Даби.
Ранее эксперт Евгений Тишковец заявил, что конфликт в Иране грозит экологической катастрофой России.
Напомним, что российская сторона выступает за немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ближневосточные страны высказаться против боевых действий.
