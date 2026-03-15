В календаре «Формулы-1» образовалась пауза из-за войны на Ближнем Востоке

Руководство «Формулы-1» приняло решение отменить этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии, запланированные на апрель. Причиной стала напряжённая обстановка на Ближнем Востоке. Альтернативные варианты проведения рассматривались, но замены не найдено.

Глава чемпионата Стефано Доменикали назвал решение трудным, но необходимым. Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем выразил надежду на возвращение в регион в будущем и поблагодарил организаторов за сотрудничество.

Гран-при Бахрейна должен был пройти 10−12 апреля, Саудовской Аравии — 17−19 апреля. После этапа в Японии (27−29 марта) в календаре образуется пауза до начала мая. Следующая гонка состоится в Майами 1−3 мая.

Ранее Life.ru рассказывал, как пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1», проходящем в Шанхае, опередив пилотов «Феррари». Второе место занял Шарль Леклер, третьим финишировал его напарник Льюис Хэмилтон. Позже пилоты определят стартовую решётку основной гонки, которая состоится 15 марта.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше