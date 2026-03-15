Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes

Американский актер и комик Адам Сэндлер занял первое место в ежегодном рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых актеров мира. Состояние 59-летнего артиста оценивается в 48 миллионов долларов. Об этом стало известно в пятницу, 13 марта.
Как отмечает издание, успех Сэндлера во многом связан с многолетним сотрудничеством с Netflix. Для стримингового гиганта он с 2014 года создает эксклюзивные фильмы и стендап-шоу. В 2025 году актер спродюсировал и сыграл главную роль в картине «Счастливчик Гилмор 2», а также получил крупный гонорар за участие в фильме «Джей Келли».
Вторую строчку рейтинга занял Том Круз с доходом 46 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул Марк Уолберг с состоянием 44 миллиона долларов.
В десятку самых высокооплачиваемых актеров также вошли Скарлетт Йоханссон (43 миллиона долларов), Брэд Питт (41 миллион), Дензел Вашингтон (38 миллионов), Джек Блэк (28 миллионов), Джейсон Момоа (28 миллионов), Дэниэл Крейг (27 миллионов) и Милли Бобби Браун (26 миллионов), говорится в материале.
