Cуд рассмотрит два протокола на Roblox за пропаганду ЛГБТ*-отношений

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московский суд 16 марта рассмотрит два протокола в отношении Roblox Corporation о пропаганде в сети ЛГБТ*-отношений (движение признано в России экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что слушания назначены на 16 марта. Протоколы составлены по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда среди несовершеннолетних ЛГБТ*-отношений с применением средств массовой информации или сети «Интернет»). Roblox Corporation грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток за каждое правонарушение.
Роскомнадзор в начале декабря 2025 года сообщил о блокировке игровой площадки Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды запрещенной в РФ ЛГБТ*-тематики.
