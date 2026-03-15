FIA подтвердила отмену этапов «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии

Международная автомобильная федерация объявила об отмене апрельских этапов чемпионата «Формула-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. Сообщение было опубликовано на официальной странице федерации в X*.
Ранее четвёртый этап сезона планировалось провести с 10 по 12 апреля на трассе в городе Сахир, а следующий — с 17 по 19 апреля на автодроме в Джидде.
В федерации пояснили, что решение принято после анализа обстановки в регионе. Рассматривались различные варианты переноса или замены гонок, однако в итоге было решено не проводить альтернативные этапы в апреле.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не покидал Саудовскую Аравию на фоне конфликта на Ближнем Востоке.