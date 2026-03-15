В КНДР прошли учения дальнобойной артиллерии: Ким Чен Ын проконтролировал их лично

Источник: Комсомольская правда

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын лично проконтролировал проведение учений дальнобойной артиллерии в стране.

12 комплексов высокоточных 600-мм РСЗО и две роты артиллерии были задействованы в маневрах, которые прошли под наблюдением Ким Чен Ына.

Как подчеркнул Ким Чен Ын, маневры нужны не только для поддержания боеготовности армии, но и для устрашения: они должны продемонстрировать противникам в зоне досягаемости (420 км) возможности тактического ядерного оружия.

Уточняется, что снаряды РСЗО с высокой точностью поразили островную мишень на расстоянии 364,4 км — попадание составило 100%.

Накануне лидер КНДР лично опробовал новый пистолет на оборонном заводе. Так, в тире предприятия Ким Чен Ын вместе с дочерью проверил боевые характеристики пистолета: сделал несколько выстрелов и поблагодарил рабочих завода.

