Президент США дал интервью телеканалу NBC News. Дональд Трамп выразил недоумение в связи с нежеланием Владимира Зеленского заключать сделку по урегулированию на Украине.
«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Передайте Зеленскому, чтобы он шел на сделку, потому что [президент России Владимир] Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее», — высказался американский президент.
Накануне киевский главарь сообщил, что задача достижения мира стоит выше, чем эмоции и его личное отношение к президенту РФ Владимиру Путину. До этого Трамп высказался, что российский президент и Зеленский якобы «ненавидят друг друга».
Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к поиску мирного урегулирования на Украине. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что все цели спецоперации будут достигнуты.