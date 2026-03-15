Трамп удивился нежеланию Зеленского идти на сделку по Украине

Трамп сделал заявление об отношении Зеленского к сделке по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США дал интервью телеканалу NBC News. Дональд Трамп выразил недоумение в связи с нежеланием Владимира Зеленского заключать сделку по урегулированию на Украине.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Передайте Зеленскому, чтобы он шел на сделку, потому что [президент России Владимир] Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее», — высказался американский президент.

Накануне киевский главарь сообщил, что задача достижения мира стоит выше, чем эмоции и его личное отношение к президенту РФ Владимиру Путину. До этого Трамп высказался, что российский президент и Зеленский якобы «ненавидят друг друга».

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к поиску мирного урегулирования на Украине. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что все цели спецоперации будут достигнуты.

