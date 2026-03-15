Трамп: иметь дело с Путиным легче, чем с Зеленским

По словам Дональда Трампа, вести переговоры по Украине с Владимиром Путиным значительно проще, чем с Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил в интервью NBC News.
Президент США также добавил, что его удивляет, почему Зеленский не хочет идти на сделку по Украине.
Ранее Трамп уже отмечал, что диалог с российским президентом, в сравнении с контактами с киевским главарем, идет значительно легче. При этом накануне киевский главарь назвал «риторикой» слова президента США о бесполезности для США украинских БПЛА.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше