Стало известно о новой схеме мошенников по поиску пропавших бойцов СВО

РИА Новости: аферисты предлагают помощь в поиске бойцов СВО от имени «ЛизаАлерт».

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Злоумышленники, представляясь добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», пишут родственникам пропавших военнослужащих и предлагают якобы помощь в их поиске, рассказали РИА Новости в отряде.

В организации отметили, что иногда им поступают сообщения от родственников пропавших людей, которые рассказывают о том, что неизвестные, представляясь добровольцами «ЛизаАлерт», предлагают им помощь в поисках.

«В ряде случаев обращений о ситуациях с мошенниками речь шла о тех людях, которые не выходят на связь в зоне специальной военной операции. Отдельно подчеркнем, что отряд “ЛизаАлерт” не занимается поиском военнослужащих. Такими вопросами занимаются специализированные государственные структуры», — рассказали в «ЛизаАлерт».

В организации добавили, что в подобных случаях рекомендуют обращаться в военные комиссариаты и министерство обороны.