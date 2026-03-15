Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции отвергли планы на вступление в войну на Ближнем Востоке: «Хотим быть вне»

Турция не планирует вступать в конфликт на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара останется в стороне от ближневосточного конфликта, несмотря на провокации. Передает слова министра Associated Press.

«Я знаю, что нас провоцируют и будут провоцировать. Но это наша цель — мы хотим оставаться вне этой войны», — объяснил Фидан.

По уточнениям издания, Фидан заявил, что перехваченные ракеты запустил Иран, несмотря на опровержения со стороны Тегерана. Вместе с тем турецкий министр исключил возможность военных действий против Ирана в текущей ситуации.

На днях в Иране опровергли запуски ракет на Турцию, назвав их провокацией США и Израиля. Подобные действия, по словам представителя центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», направлены на подрыв отношений Тегерана и Анкары.

Ранее появилась информация о том, что силы ПВО Турции перехватили третью баллистическую ракету из Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше