В Турции отвергли планы на вступление в войну на Ближнем Востоке: «Хотим быть вне»

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара останется в стороне от ближневосточного конфликта, несмотря на провокации. Передает слова министра Associated Press.
«Я знаю, что нас провоцируют и будут провоцировать. Но это наша цель — мы хотим оставаться вне этой войны», — объяснил Фидан.
По уточнениям издания, Фидан заявил, что перехваченные ракеты запустил Иран, несмотря на опровержения со стороны Тегерана. Вместе с тем турецкий министр исключил возможность военных действий против Ирана в текущей ситуации.
На днях в Иране опровергли запуски ракет на Турцию, назвав их провокацией США и Израиля. Подобные действия, по словам представителя центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», направлены на подрыв отношений Тегерана и Анкары.
Ранее появилась информация о том, что силы ПВО Турции перехватили третью баллистическую ракету из Ирана.