Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до шести матчей

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не сумел отметиться заброшенными шайбами в шестом матче подряд. В нынешнем сезоне на его счету 51 очко (24 гола + 27 передач). Он остаётся рекордсменом регулярных чемпионатов с 921 голом, а с учётом плей-офф (998) уступает только Уэйну Гретцки (1016).