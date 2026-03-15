В ОП призвали многодетные семьи открывать у себя дома детские сады

РИА Новости: в ОП предложили разрешить многодетным семьям открывать детские сады.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Многодетным семьям следует дать возможность открывать у себя дома детские сады, чтобы знакомые или соседи могли там оставлять ребенка, поделился мнением с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Одна из практик, на которую стоит обратить внимание, — это семейные детские сады. Это такая же форма дошкольного образования, при которой уход и присмотр осуществляются в домашних условиях. Так, в многодетные семьи могут брать детей под присмотр и уход у своих знакомых, близких или просто соседей», — сказал Рыбальченко.

По словам эксперта, такая форма дошкольного образования поможет создать более комфортные условия для семей с маленькими детьми и снизит психологические барьеры для рождения последующих детей.

«Эта практика используется и сейчас. В стране существует более 2 тысяч семейных дошкольных групп. При детских садах основное развитие такие группы получили в Москве и Краснодарском крае», — добавил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что развитие семейных детских садов позволит родителям легче совмещать воспитание детей и работу, а также расширит доступ к дошкольному образованию и уходу за детьми раннего возраста.