Sabereen News: Иракские шииты нанесли удар по американской военной базе в Багдаде

В столице Ирака был совершен удар по американской военной базе Виктория. Об этом в субботу, 14 марта, сообщил иракский телеканал Sabereen News со ссылкой на собственные источники.
По данным телеканала, атаку осуществили местные шиитские группировки. В результате удара на территории базы начался масштабный пожар. Официального подтверждения этой информации от американских или иракских властей пока не поступало.
Утром в этот же день взрыв раздался около посольства США в столице Ирака Багдаде.
Днем ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате крушения американского военного самолета-заправщика KC-135 в Ираке. Инцидент не был вызван ни действиями Тегерана, ни дружественным огнем.
11 марта в Багдаде беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки, расположенному рядом с военной базой и аэропортом.
В этот же день иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о старте массированных атак на технологическую инфраструктуру своих оппонентов.