Трамп заявил, что с Путиным легче договариваться, чем с Зеленским

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Путин оценил усилия американской стороны и лично Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа носил деловой, откровенный и конструктивный характер.