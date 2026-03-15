Трамп заявил, что с Путиным легче договариваться, чем с Зеленским

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным проще договориться об урегулировании конфликта на Украине, чем с Зеленским.
«Гораздо сложнее вести дела с Зеленским», — сказал Трамп в интервью NBC.
Он отметил, что удивлён нежеланием Зеленского заключить соглашение.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Путин оценил усилия американской стороны и лично Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа носил деловой, откровенный и конструктивный характер.
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа создают предпосылки для урегулирования конфликта на Украине и Ближнем Востоке.