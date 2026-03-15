Россиянам рассказали о лимите по соцвычетам по НДФЛ в 2026 году

РИА Новости: лимит по социальным налоговым вычетам составит 150 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если деньги были потрачены на лечение, спорт и обучение, составляет в 2026 году 150 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в Минфине России.

«Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если произведены расходы на лечение, спорт и обучение, в 2026 году составляет 150 000 рублей», — говорится в сообщении.

Социальные налоговые вычеты можно получить, подав налоговую декларацию по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства в конце года с приложением копий документов, которыми подтверждается право на вычет, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, с которыми ознакомились РИА Новости.