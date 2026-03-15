Юрист предупредил о рисках покупки подаренной квартиры

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Покупка квартиры, которая когда-либо была подарена одному из предыдущих владельцев таит в себе потенциальные юридические риски, рассказал агентству «Прайм» старший партнер, генеральный директор ЮФ «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.
«Причина проста: дарение — безвозмездная сделка, а именно такие сделки чаще становятся предметом споров со стороны родственников, наследников, кредиторов и финансовых управляющих», — пояснил он.
Их могут оспорить по множеству причин — от ссылок на дееспособность до мнимой притворности сделки. С учетом того, что дарение часто совершается внутри семьи, наружу могут выбраться внутрисемейные конфликты. А если даритель или одаряемый впоследствии станут банкротом, сделку тоже могут счесть подозрительной.
Во всех этих случаях доказать что-либо крайне сложно, поэтому подходить к покупке подаренной квартиры следует после тщательной юридической проверки. Общее правило: чем меньше лет прошло с момента дарения, тем более вероятны проблемы, объяснил Терехин.