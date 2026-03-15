Вашингтон
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне теряют десятки тысяч рублей, массово отменяя поездки в Таиланд и на Бали

Российские туристы, опасаясь эскалации конфликта на Ближнем Востоке, экстренно меняют планы на отдых и теряют крупные суммы на отмене бронирований. Об этом в субботу, 14 марта, рассказала туристка из России Александра.

Российские туристы, опасаясь эскалации конфликта на Ближнем Востоке, экстренно меняют планы на отдых и теряют крупные суммы на отмене бронирований. Об этом в субботу, 14 марта, рассказала туристка из России Александра.

По ее словам, она вместе с компанией решила отказаться от ранее забронированных туров в Таиланд и на Бали, несмотря на то что потеряла более 60 тысяч рублей на отмене. После этого они оформили новые, уже возвратные билеты и отели. Александра отметила, что ее знакомые, отдыхающие в марте, потеряли еще более крупные суммы.

— Мы посчитали, что при нашей поездке при платной отмене можем потерять в среднем от 100 тысяч рублей. Поэтому решили перебронировать, чтобы не оказаться в той ситуации, как многие сейчас в ОАЭ и Таиланде, — объяснила девушка в беседе с РИА Новости.

11 марта в АТОР рассказали, что более 15 дубайских отелей вошли в так называемый черный список за выселение российских туристов и резкое повышение цен.

10 марта представители ассоциации сообщали, что в Таиланде находятся около 10 тысяч россиян, которые должны были вылететь домой через аэропорты стран Ближнего Востока.

