В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября, коэффициент индексации заложен, но правительство имеет право его скорректировать, в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Военные пенсии, у них свой порядок индексации, там зависит от роста денежного оклада. Соответственно, 1 октября военные пенсии будут тоже проиндексированы», — сказал Нилов.
Депутат отметил, что пока коэффициент индексации заложен один, но у правительства есть право скорректировать, в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции.
«В прошлом году правительство в сентябре приняло решение своим постановлением — повысило коэффициент, что повлияло позитивно, то есть пенсии были проиндексированы выше, чем они были бы проиндексированы, если бы решение правительство не приняло», — напомнил парламентарий.