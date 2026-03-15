В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии

РИА Новости: Нилов заявил, что военные пенсии проиндексируют с 1 октября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября, коэффициент индексации заложен, но правительство имеет право его скорректировать, в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Военные пенсии, у них свой порядок индексации, там зависит от роста денежного оклада. Соответственно, 1 октября военные пенсии будут тоже проиндексированы», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что пока коэффициент индексации заложен один, но у правительства есть право скорректировать, в зависимости от ситуации в экономике и уровня инфляции.

«В прошлом году правительство в сентябре приняло решение своим постановлением — повысило коэффициент, что повлияло позитивно, то есть пенсии были проиндексированы выше, чем они были бы проиндексированы, если бы решение правительство не приняло», — напомнил парламентарий.