Названы самые востребованные профессии в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Самыми востребованными профессиями в России в феврале 2026 года стали менеджер по продажам, продавец-кассир и консультант, работодатели чаще всего размещали вакансии именно этих должностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.