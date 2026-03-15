Названы самые востребованные профессии в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Самыми востребованными профессиями в России в феврале 2026 года стали менеджер по продажам, продавец-кассир и консультант, работодатели чаще всего размещали вакансии именно этих должностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
«В феврале 2026 года работодатели чаще всего размещали вакансии для менеджеров по продажам — 42,2 тысячи», — рассказали в компании.
Уточняется, что на втором месте по числу вакансий оказались продавцы-кассиры и продавцы-консультанты — 30,9 тысячи, на третьем — водители (22,3 тысячи).
В топ-10 востребованных специалистов также вошли бухгалтеры, курьеры, разнорабочие, врачи, слесари и сантехники, повара и пекари, а также администраторы.