Российский борец Исламгереев победил в чемпионате Европы: какой подарок он получил

Борец Исламгереев получил в подарок машину за победу в чемпионате Европы.

Источник: Комсомольская правда

За победу на молодежном чемпионате Европы по борьбе российский спортсмен Бозигит Исламгереев получил в подарок автомобиль.

Ключи от кроссовера Исламгерееву передали руководители федерации — председатель попечительского совета Умар Кремлев и президент Михаил Мамиашвили.

Кремлев назвал Исламгереева примером для молодежи в стремлении к победе. Исламгереев в ответ заверил, что оказанное внимание придает ему сил для будущих побед.

Финал молодежного чемпионата Европы по борьбе прошел в сербском городе Зренянине.

Напомним, что в финале Исламгереев встретился с Рахимом Магамадовым — уроженцем Чечни, который сейчас представляет Францию. Примечательно, что соперником нашего спортсмена стал двукратный чемпион мира среди юниоров.

Победу Исламгерееву принес необычный прием, примененный буквально за 5 секунд до конца схватки.