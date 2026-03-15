Российский борец Исламгереев победил в чемпионате Европы: какой подарок он получил

За победу на молодежном чемпионате Европы по борьбе российский спортсмен Бозигит Исламгереев получил в подарок автомобиль.
Ключи от кроссовера Исламгерееву передали руководители федерации — председатель попечительского совета Умар Кремлев и президент Михаил Мамиашвили.
Кремлев назвал Исламгереева примером для молодежи в стремлении к победе. Исламгереев в ответ заверил, что оказанное внимание придает ему сил для будущих побед.
Финал молодежного чемпионата Европы по борьбе прошел в сербском городе Зренянине.
Напомним, что в финале Исламгереев встретился с Рахимом Магамадовым — уроженцем Чечни, который сейчас представляет Францию. Примечательно, что соперником нашего спортсмена стал двукратный чемпион мира среди юниоров.
Победу Исламгерееву принес необычный прием, примененный буквально за 5 секунд до конца схватки.