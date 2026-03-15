На Зеленом бульваре во Владивостоке построят транспортную развязку

Мэр города рассказал о начале проектирования кольцевого движения в районе остановки «Зеленый бульвар, 28».

Источник: Комсомольская правда

14 марта во время рабочего объезда глава Владивостока Константин Шестаков анонсировал строительство новой дорожной развязки. Проект предполагает организацию кольцевого движения для упорядочивания транспортных потоков в микрорайоне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Основная цель работ — ликвидация стихийных парковок и обустройство современной площадки для остановки общественного транспорта. Помимо дорожных работ, на прилегающем участке проведут комплексное благоустройство.

«Новая схема движения необходима для решения вопроса с хаотичной стоянкой машин. Мы планируем создать удобный транспортный узел, где автобусы смогут беспрепятственно высаживать пассажиров, не создавая помех другим водителям», — рассказал Константин Шестаков.

Ранее с просьбой навести порядок на этом участке в администрацию города обратились местные жители. Сейчас проект находится на стадии проектирования.