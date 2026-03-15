На Зеленом бульваре во Владивостоке построят транспортную развязку

14 марта во время рабочего объезда глава Владивостока Константин Шестаков анонсировал строительство новой дорожной развязки. Проект предполагает организацию кольцевого движения для упорядочивания транспортных потоков в микрорайоне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Основная цель работ — ликвидация стихийных парковок и обустройство современной площадки для остановки общественного транспорта. Помимо дорожных работ, на прилегающем участке проведут комплексное благоустройство.
«Новая схема движения необходима для решения вопроса с хаотичной стоянкой машин. Мы планируем создать удобный транспортный узел, где автобусы смогут беспрепятственно высаживать пассажиров, не создавая помех другим водителям», — рассказал Константин Шестаков.
Ранее с просьбой навести порядок на этом участке в администрацию города обратились местные жители. Сейчас проект находится на стадии проектирования.