Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона вернёт санкции против РФ, связанные с нефтью, после стабилизации цен на энергоресурсы.
«Как только кризис завершится, санкции вернутся», — сказал он.
Трамп отметил, что «частичное облегчение санкций» связано с тем, что он хочет доступной нефти для мира.
Кроме того, в интервью NBC он заявил, что его не волнует возможность влияния высоких цен на топливо в Соединённых Штатах на результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре этого года.
По словам Трампа, цены на топливо в определённое время «будут ниже, чем было» до начала операции против Ирана.
Напомним, Министерство финансов Соединённых Штатов ввело временное исключение, разрешающее операции с углеводородами и продуктами их переработки российского происхождения, загруженными на танкеры до 12 марта.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время позиции РФ и Соединённых Штатов в вопросе стабилизации мировых рынков энергоресурсов совпадают.