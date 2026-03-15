В США узнали о планах Финляндии на ядерное оружие: Франция обещала помощь

В целях сдерживания России Франция может передать Финляндии ядерное вооружение, сообщает журнал The National Interest.
«Если финское правительство успешно примет поправку, то Хельсинки сможет разместить у себя французское ядерное оружие ради сдерживания российской угрозы в регионе и по всей Европе», — передает издание.
Однако накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что никто не предлагал разместить ядерное оружие на территории его государства. Он также заверил, что в стране не появится ЯО. KP.RU писал, что финские власти могут отказаться от ввоза ядерного оружия в мирное время.
В свою очередь политик Армандо Мема заявил, что предложение Финляндии разместить ядерное оружие на своей территории посылает РФ «опасный сигнал». Тогда же Мема призвал правительство Финляндии не совершать «роковую ошибку».