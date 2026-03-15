Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США узнали о планах Финляндии на ядерное оружие: Франция обещала помощь

TNI: Финляндия может получить ядерное оружие Франции ради сдерживания РФ.

Источник: Комсомольская правда

В целях сдерживания России Франция может передать Финляндии ядерное вооружение, сообщает журнал The National Interest.

«Если финское правительство успешно примет поправку, то Хельсинки сможет разместить у себя французское ядерное оружие ради сдерживания российской угрозы в регионе и по всей Европе», — передает издание.

Однако накануне президент Финляндии Александр Стубб заявил, что никто не предлагал разместить ядерное оружие на территории его государства. Он также заверил, что в стране не появится ЯО. KP.RU писал, что финские власти могут отказаться от ввоза ядерного оружия в мирное время.

В свою очередь политик Армандо Мема заявил, что предложение Финляндии разместить ядерное оружие на своей территории посылает РФ «опасный сигнал». Тогда же Мема призвал правительство Финляндии не совершать «роковую ошибку».

