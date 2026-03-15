Швейцария отказала США в пролете военных самолетов над своей территорией

Правительство Швейцарии отклонило запрос Соединенных Штатов на пролет двух самолетов-разведчиков, ссылаясь на политику нейтралитета в условиях войны в Иране. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили на сайте пресс-службы правительства Швейцарии.

Правительство Швейцарии отклонило запрос Соединенных Штатов на пролет двух самолетов-разведчиков, ссылаясь на политику нейтралитета в условиях войны в Иране. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили на сайте пресс-службы правительства Швейцарии.

В заявлении подчеркивается, что закон о нейтралитете запрещает пролет военной авиации сторон конфликта над территорией Швейцарии. При этом гуманитарные и медицинские рейсы остаются разрешенными.

— Федеральный совет сегодня принял решения по нескольким запросам на пролет военных самолетов США. Два из них, связанные с войной в Иране, были отклонены, в то время как один запрос на технический пролет и два на пролет транспортных самолетов были одобрены, — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что на Ближнем Востоке идут ожесточенные бои, и в отношении США, Израиля и Ирана действует «принцип нейтралитета».

9 марта в МИД страны заявили, что Швейцария не планирует вступать в Европейский союз и будет придерживаться проверенного десятилетиями формата двусторонних отношений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше