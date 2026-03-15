Швейцария отказала США в пролете военных самолетов над своей территорией

Правительство Швейцарии отклонило запрос Соединенных Штатов на пролет двух самолетов-разведчиков, ссылаясь на политику нейтралитета в условиях войны в Иране. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили на сайте пресс-службы правительства Швейцарии.
В заявлении подчеркивается, что закон о нейтралитете запрещает пролет военной авиации сторон конфликта над территорией Швейцарии. При этом гуманитарные и медицинские рейсы остаются разрешенными.
— Федеральный совет сегодня принял решения по нескольким запросам на пролет военных самолетов США. Два из них, связанные с войной в Иране, были отклонены, в то время как один запрос на технический пролет и два на пролет транспортных самолетов были одобрены, — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что на Ближнем Востоке идут ожесточенные бои, и в отношении США, Израиля и Ирана действует «принцип нейтралитета».
