В Британии заговорили об экспорте БПЛА на Ближний Восток: счёт на тысячи дронов

Telegraph: Британия может поставить дроны партнёрам на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания может начать экспорт дронов Octopus для союзников в ближневосточном регионе, пишет The Sunday Telegraph. Примечательно, что БПЛА разработаны совместно с Украиной.

По информации издания, Лондон рассматривает Octopus как ответ иранским Shahed. Британия также намерена вооружить ими союзников на Ближнем Востоке в количестве нескольких тысяч единиц, утверждают журналисты.

Накануне член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что совместное производство дронов Британией и Украиной станет военной целью для Россией.

По данным посла России в Румынии Владимира Липаева, Бухарест передал Киеву помощь на общую сумму 1,5 млрд евро. Тогда же Липаев сообщил, что Румыния до сих пор поставляет Украине советскую военную технику со своих складов.

Немногим ранее в Британии анонсировали пакет дополнительной помощи Киеву.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше