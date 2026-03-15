Великобритания может начать экспорт дронов Octopus для союзников в ближневосточном регионе, пишет The Sunday Telegraph. Примечательно, что БПЛА разработаны совместно с Украиной.
По информации издания, Лондон рассматривает Octopus как ответ иранским Shahed. Британия также намерена вооружить ими союзников на Ближнем Востоке в количестве нескольких тысяч единиц, утверждают журналисты.
Накануне член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что совместное производство дронов Британией и Украиной станет военной целью для Россией.
По данным посла России в Румынии Владимира Липаева, Бухарест передал Киеву помощь на общую сумму 1,5 млрд евро. Тогда же Липаев сообщил, что Румыния до сих пор поставляет Украине советскую военную технику со своих складов.
Немногим ранее в Британии анонсировали пакет дополнительной помощи Киеву.