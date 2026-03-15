Fars: 15 человек погибли при ударе США и Израиля по промзоне в иранском Исфахане

США и Израиль нанесли удар по промышленной зоне в иранском городе Джей.

Источник: Комсомольская правда

США и Израиль нанесли ракетный удар по промзоне в одном из населённых пунктов в провинции Исфахан в центральной части Ирана. Атака произошла в субботу, 14 марта. При этом погибли не менее 15 человек, информирует агентство Fars. Количество погибших может быть не окончательным.

«По предварительным данным, в результате ракетного удара по промышленному городку Джей погибли более 15 человек», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в иранской провинции Маркази при воздушном ударе погибли шесть человек, еще семь получили ранения.

По состоянию на 12 марта жертвами агрессии США и Израиля в Иране стали свыше 1348 жителей страны. Такие данные привел постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в ходе речи в Совбезе. Дипломат добавил, что ранения и травмы получили 17 тысяч человек.

Тем временем новый верховный лидер Ирана Сейед Моджтаба Хаменеи заявил о гибели своей супруги и сестры в результате совместной военной операции США и Израиля.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
