Fars: 15 человек погибли при ударе США и Израиля по промзоне в иранском Исфахане

США и Израиль нанесли ракетный удар по промзоне в одном из населённых пунктов в провинции Исфахан в центральной части Ирана. Атака произошла в субботу, 14 марта. При этом погибли не менее 15 человек, информирует агентство Fars. Количество погибших может быть не окончательным.