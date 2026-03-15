Россиян призвали не повторять модный самомассаж из соцсетей из-за риска акне и травм кожи

Существуют ограничения и противопоказания к проведению массажа, о которых многие не знают. Например, это воспалительные процессы на коже, включая акне, нарушения микроциркуляции — такие как купероз или розацеа, а также недавно проведённые косметологические процедуры: химические или лазерные пилинги, инъекции и другие вмешательства. В таких случаях самостоятельный массаж может привести к обострению проблем кожи.