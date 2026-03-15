Трамп заявил, что его не устраивают условия возможной сделки с Ираном

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США не устраивают условия якобы возможной сделки с иранской стороной.
«Иран хочет пойти на сделку, а я не хочу этого, потому что условия недостаточно хороши», — сказал он в интервью NBC News.
В ответ на вопрос об условиях возможной сделки по урегулированию с Ираном Трамп заявил, что «не хочет называть их».
По данным Reuters, администрация США отвергла усилия стран Персидского залива по установлению режима прекращения огня. Иранская сторона не готова обсуждать прекращение огня, пока Соединённые Штаты и Израиль продолжают наносить удары и не соглашаются на частичную выплату репараций.
Военные США и Израиля наносят удары по иранской территории. В КСИР заявили о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее Трамп заявил, что что сроки окончания конфликта с Ираном в настоящее время неизвестны.