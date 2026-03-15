Эксперт Гукасова рассказала, как купить квартиру на маткапитал у родственников

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Приобрести квартиру у родственников при помощи материнского капитала возможно, однако стоит быть готовым к проверкам со стороны органов. Об этом сообщила ТАСС директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии (РАНХиГС) Нина Гукасова.
«Законодательство допускает покупку жилья у родственников с использованием материнского капитала, однако такая сделка должна быть экономически и фактически обоснованной. Речь должна идти о реальном улучшении жилищных условий семьи — например, о переезде в более просторное или качественное жилье. При этом необходимо быть готовыми к проверкам со стороны государственных органов и подтвердить, что средства господдержки использованы строго по назначению», — сказала Гукасова. По ее словам, в противном случае возможен отказ в перечислении средств либо последующие судебные споры о их возврате.
Эксперт отметила, что жилье должно приобретаться по договору купли-продажи либо с использованием ипотечного кредита. Безвозмездные сделки, такие как дарение, а также договоры мены не соответствуют целевому назначению материнского капитала, который предназначен именно для покупки жилья, уточнила Гусакова.
Она добавила, что рискованной считается ситуация, когда семья приобретает долю у родственника в квартире, где она уже проживает. В таком случае Соцфонд может признать, что реальные условия проживания не изменились, а значит средства использованы не по назначению.
Кроме этого, после покупки жилья, либо после погашения ипотечного кредита, собственниками недвижимости должны стать владелец сертификата, его супруг и все дети, включая совершеннолетних. Конкретный размер долей определяется соглашением, однако их оформление является обязательным требованием, сказала эксперт.
Также законодательство запрещает сделки купли-продажи между родителями и их несовершеннолетними детьми. Если доля в квартире принадлежит ребенку, приобрести ее за счет материнского капитала нельзя. Исключением является лишь передача имущества ребенку в дар, добавила Гусакова.