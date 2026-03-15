Мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда

РИА Новости: мошенники начали атаковать пенсионеров от имени Пенсионного фонда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные, рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

«Мы также видим, как эволюционирует география и каналы коммуникации. Если раньше атаки велись в основном по обычной телефонной связи, то сейчас используются и мессенджеры», — сообщил он.

По его словам, мошенники создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга, чтобы выманить личные данные.

«Эта схема уже добралась до новых регионов, в частности, зафиксирована в ДНР. Важно помнить, что Пенсионный фонд (ПФР) как отдельная структура упразднен с 2023 года, поэтому любые сообщения, распространяющиеся от его имени, — подделка», — заключил Кучава.